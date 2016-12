Mit dem passendem Headset von Sony, Valve oder Oculus können wir in die Virtual Reality eintauchen. Aus der Ego-Perspektive in einen Rennwagen steigen, ein gruseliges Anwesen mit einer Taschenlampe erkunden oder den langweiligen Büroalltag als Simulation nachleben – all das bietet die virtuelle Realität zurzeit.

In dieser Ausgabe von Talking Games sprechen wir darüber, wie lange das noch so bleibt – und vor allem, ob der Spaß nicht irgendwann verfliegt. Ob schon beim Kaufpreis im Laden, an den technischen Hürden oder dem Spiele-Mangel: Wie lange macht Virtual Reality Spaß?

PlayStation Inside und Nvidia über Virtual Reality

Die Gäste in dieser Folge sind:

Anne Wernicke und Wolf Speer von PlayStation Inside . Die beiden Moderatoren setzen sich insbesondere bei dem baldigen Release der PlayStation VR mit der virtuellen Realität auseinander und kennen das VR-Headset von Sony in- und auswendig.

. Die beiden Moderatoren setzen sich insbesondere bei dem baldigen Release der PlayStation VR mit der virtuellen Realität auseinander und kennen das VR-Headset von Sony in- und auswendig. Dominic Eskofier von Nvidia. Er arbeitete als PR-Manager für Rockstar Games, bis er sich mit realities.io in der Virtual-Reality-Szene selbstständig machte. Für Nvidia stelt er bei Talking Games eine Möglichkeit vor, zuhause und unterwegs in VR zu spielen.

Mehr zum Video findet ihr in unserer News-Story zu Talking Games über Virtual Reality. Dort findet ihr eine kurze Einleitung in das Thema, was die virtuelle Realität überhaupt ist und warum derzeit jeder Spieler und Spiele-Entwickler über sie spricht.

Infos zu Games

