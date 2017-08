Overcooked kommt als Special-Edition auf die Nintendo Switch. Unterstützt wird nicht nur der Handheld-Modus, sondern auch ein lokaler Multiplayer, der mit den Joy-Con-Controller gesteuert werden kann - HD Rumble inklusive. Der Release-Termin für Overcooked auf der Switch ist für den 27. Juli 2017 angesetzt.

In diesem kurzen Trailer stellt Entwickler Team17 die Switch-Version von Overcooked etwas genauer vor - zumindest so genau, wie es in gerade einmal 17 Sekunden geht.

