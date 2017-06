Games - Night Trap kehrt im skurrilen Ankündigungs-Trailer zurück

25 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung schafft es der trashige interaktive Film Night Trap nun in diesem Jahr zurück auf die Konsolen. Wer eine PlayStation 4 oder Xbox One besitzt, kann schon bald ein paar leicht bekleidete Damen vor vampirähnlichen Kreaturen beschützen, denn das Full-Motion-Videospiel soll noch in diesem Frühjahr erscheinen.

Der Announcement-Trailer lässt erahnen, was da an skurrilem Trash-Potential auf uns zukommt.

