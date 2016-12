School Girl Zombie Hunter ist eines dieser Games, die so viele Klischees wie nur möglich bedienen: Während der Zombie-Apokalypse sind fünf Schulmädchen gefangen und müssen sich mit Waffen gegen die Untoten wehren - top gestylt und leicht bekleidet.

Das Spiel von D3 Publisher und Tamsoft erscheint für die PlayStation 4 und ist nur als Import aus Japan zu bekommen. Der hier gezeigte Trailer stellt den Titel etwas genauer vor.

Wir haben Pineview Drive mit dem Chef-Entwickler von VIS Games gespielt und zeigen euch in der Halloween-Ausgabe von Talking Games einige Hintergründe zu dem Gruselspiel. Mehr zu Horror ...

Wir testen in unserem Halloween Special von Talking Games einige Horrorspiele aus und sprechen über die Horror Games aus 2016 wie beispielsweise Dead by Daylight und Friday the 13th. Zu Gast ...