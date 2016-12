Frauen in der Spiele-Branche sind selten und das, obwohl es in Deutschland nicht mehr männliche Spieler als weibliche gibt. Bei Talking Games sprechen wir über Seximsus in Videospielen und die Arbeit von Frauen in der Gaming-Industrie.

Mit dabei sind Schauspielerin Isabell Hertel, YouTuberin Phylicia Whitney aka Flitzi und PlayNation.de-Chefredakteur Patrik Hasberg.

