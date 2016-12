Halloween steht vor der Tür und wir feiern in unserem Special schon einmal vor: HAPPY HELLOWEEN alle miteinander! Dennis und Ben haben sich mit dem Horror-Komponisten Myuu, Michael Cherdchupan und dem Entwickler von Pineview Drive Andre Bürger zusammengesetzt und spricht über gruselige Helloween Spiele, Filme und vieles mehr.

Wir haben Pineview Drive mit dem Chef-Entwickler von VIS Games gespielt und zeigen euch in der Halloween-Ausgabe von Talking Games einige Hintergründe zu dem Gruselspiel. Mehr zu Horror ...

Wir testen in unserem Halloween Special von Talking Games einige Horrorspiele aus und sprechen über die Horror Games aus 2016 wie beispielsweise Dead by Daylight und Friday the 13th. Zu Gast ...