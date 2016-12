Die meist erwarteten Spiele 2017 bei Talking Games: Diese Titel sind noch gar nicht erschienen und trotzdem ist die Vorfreude schon so groß, dass Dennis, Patrik und Ben über sie sprechen müssen. Welche Highlights wird es im nächsten Jahr geben und wird es wieder Neuerungen wie Virtual Reality geben? Unsere Preview auf das Gaming-Jahr 2017.

Unter anderem erscheinen 2017 angekündigte Titel wie For Honor, Resident Evil 7, Mass Effect Andromeda, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Prey, Nier: Automata, Horizon Zero Dawn, Sea of Thieves, Scalebound, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Halo Wars 2, Outlast 2, Gran Turismo Sport, Injustice 2, Friday the 13th: The Game, Yooka-Laylee, Gravity Rush 2, Cuphead, State of Decay 2, South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe, Red Dead Redemption 2, Little Nightmares oder Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Zudem kommen Spiele auf den Markt, die bislang noch gar nicht enthüllt worden sind.

