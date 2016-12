Was waren 2016 die besten Spiele für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Wii U, 3DS und das Handy? In unserer großen Jahresrückblick-Show von Talking Games sprechen Dennis, Patrik und Ben über ihre Highlights des Jahres und zeigen euch die persönlichen Favoriten.

Erschienen sind in den letzten 12 Monaten unter anderen Titel wie Overwatch, Battlefield 1, Titanfall 2, Dishonored 2, Uncharted 4, The Last Guardian, Forza Horizon 3, Firewatch, Final Fantasy XV, The Division, Pokémon Sonne & Mond, Call of Duty: Infinite Warfare, Gears of War 4, FIFA 17, Watch Dogs 2, Hitman, Pokémon Go, No Man’s Sky, Superhot, Far Cry Primal, Telltale Games Batman, Inside, Civilization 6, Street Fighter V, Planet Coaster, Mirror’s Edge Catalyst, Stardew Valley, Mafia 3, Total War: Warhammer, Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2, Paragon, Quantum Break, Abzû, Unravel oder Ratchet & Clank. Hinzu kommt eine Reihe von Indie Games wie Looterkings.

