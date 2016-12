Auch 2017 wird Microsoft das Programm Games with Gold fortsetzen und allen Usern mit einer Gold-Mitgliedschaft vier Vollversionen als kostenlose Downloads bereit stellen. Den Anfang machen World of Van Helsing: Deathtrap für die Xbox One und das Adventure The Cave für die Xbox 360. Während das erstgenannte Spiel den gesamten Januar über verfügbar ist, müsst ihr The Cave vom 1. bis 15. Januar eurer Software-Bibliothek hinzufügen, ansonsten geht euch das Angebot durch die Lappen. Abgelöst wird The Cave am 16. Januar von Rayman Origins für die Xbox 360, das bis zum 31. Januar verfügbar sein wird. Der vierte Titel im Bunde ist die Ultra-Edition der zweiten Season von Killer Instinct, die das Xbox One-Prügelspiel mit zusätzlichem Content aufwertet und in der Zeit vom 16. Januar bis 15. Februar erhältlich ist. Sowohl Rayman Origins als auch The Cave sind dank Abwärtskompatibilität auf der Xbox One lauffähig. Ihr könnt die Titel selbstverständlich auch nach der Beendigung eurer Gold-Mitgliedschaft zocken.

Infos zu Games with Gold