Die Games with Gold für August 2017 sind bekannt. In diesem Trailer enthüllt Microsoft die kostenlosen Spiele für die Xbox One und Xbox 360, die alle Xbox Live Gold-Abonnenten erhalten. Mit dabei: Slime Rancher, Trails Fusion, Bayonetta, und Red Faction: Armageddon.

