Frostpunk - Offizieller Launch-Trailer zum Society-Survival-Spiel veröffentlicht

Am heutigen Dienstag erscheint das City-Survival-Spiel Frostpunk der This War of Mine-Macher. Laut der verantwortlichen Entwickler von 11 bit studios warten auf den Spieler schwere Entscheidungen. Schließlich seid ihr der Herrscher der letzten Stadt auf Erden und für die Einwohner sowie die Infrastruktur zuständig!

In einer völlig zugefrorenen Welt entwickeln Menschen dampfbetriebene Technologien, um der überwältigenden Kälte zu trotzen. Als Stadtoberhaupt müssen Spieler sich sowohl um die Bewohner als auch um die Infrastruktur kümmern, in der die Bürger leben. Taktische Führungskompetenzen werden auf die Probe gestellt, wenn Moralität und die Grundwerte dessen, was wir als organisierte Gesellschaft bezeichnen, angezweifelt werden. Hier geraten Optimierung und Rohstoffmanagement häufig in Konflikt mit Empathie und Mitgefühl. Das Verwalten der Stadt und der Gesellschaft nimmt die meiste Zeit in Anspruch, doch irgendwann muss auch die Außenwelt erkundet werden, um ihre Geschichte und die Ursache der neuen Eiszeit zu ergründen.

Frostpunk steht ab heute für 29,99 Euro auf Steam, GOG.com sowie im Humble Store und weiteren digitalen Stores zur Verfügung.

Frostpunk Alles Infos zum Survival-Aufbau-Spiel

