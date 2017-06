Frostpunk - Der Kampf ums Überleben im Trailer

Nachdem es ein wenig still geworden war um das neue Projekt von den This War of Mine-Machern, veröffentlichte 11 bit studios nun einen ausführlichen Trailer, der uns Frostpunk genauer vorstellt.

Der Titel soll noch in diesem Jahr erscheinen und uns in einer von Eis bedeckten Welt vor schwierige Entscheidungen stellen. Wenn Moralvorstellungen mit dem eigenen Überleben kollidieren und Menschen an ihre Grenzen getrieben werden, ist die Veränderung der Gesellschaft unumgänglich.

11 bit studios hat es sich zum Ziel gemacht, uns genau mit diesen emotionalen Zwiespälten zwischen dem, was einst richtig war und dem, was unsere eigene Sicherheit bedeutet, zu konfrontieren. Einen ersten Vorgeschmack bietet der „Whiteout“-Trailer, den das Entwicklerstudio vor ein paar Tagen veröffentlichte.

Das ist Frostpunk

