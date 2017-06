Friday the 13th: The Game - Trailer mit Release-Datum und mehr veröffentlicht

Gestern Abend veröffentlichte Gun Media einen Trailer, der uns nicht nur das Release-Datum verrät, sondern uns Friday the 13th: The Game auch noch einmal kurz in der Übersicht präsentiert.

Im Video seht ihr deshalb nicht nur die verschiedenen Betreuer von Camp Crystal Lake, sondern könnt diese auch bei ihren Versuchen, beispielsweise ein Fahrzeug zum Laufen zu bringen, Jason zu erledigen oder sich in einer der Hütten zu verbarrikadieren, beobachten.

Aber auch unser liebster Serienmörder kann sich der Aufmerksamkeit der Zuschauer gewiss sein, zeigt er sich doch wie gewohnt äußerst brutal und unerbittlich, wenn er seine Opfer erwischt. Friday the 13th: The Game erscheint am 26. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wer bisher keine Ahnung hat, was ihn erwartet, hat also noch genug Zeit, um sich auf unserer Themenseite zu informieren.

Infos zu Friday the 13th: The Game