Friday the 13th: The Game - Pamela Voorhees erzählt von Jasons Vergangenheit

Wie wir bereits im Vorfeld berichteten, wird Friday the 13th: The Game auch eine Hintergrundgeschichte haben, die über abspielbare Kassetten vermittelt wird. Jasons Mutter erzählt auf diesen von den schrecklichen Ereignissen rund um Camp Crystal Lake, denen Jason zum Opfer fiel.

Da das Horrorspiel bereits in wenigen Wochen erscheint, veröffentlichte Gun Media nun die Audiofiles der ersten beiden Kassetten. Im Video hört ihr, was Pamea Voorhees zu sagen hat.

Friday the 13th: The Game erscheint am 26. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Alle Informationen rund um den sehnsüchtig erwarteten Horrortitel findet ihr auf unserer Themenseite.

Infos zu Friday the 13th: The Game