Derzeit läuft die Closed Beta von Friday the 13th: The Game. Auch unser Superhomie Gronkh konnte einen der begehrten Keys ergattern und zeigt euch im Video, dass er nicht nur in Dead by Daylight, sondern auch als Jason Voorhees in der Lage ist, Pan und Tobi das Fürchten zu lehren.

Das Spielprinzip

Je mehr Runden ihr spielt, desto mehr Punkte könnt ihr sammeln, die ihr dann als Killer oder Überlebender in eure Fähigkeiten investieren könnt. So freut sich beispielsweise unser Erik diebisch, dass er seinen Opfern fortan die Augäpfel zerquetschen kann und präsentiert dies auch recht zeitnah an seinem (nicht ganz freiwilligen) Opfer. Im Video lernt ihr außerdem die verschiedenen Betreuer von Camp Crystal Lake kennen und erfahrt wie der Titel im Vergleich zu Konkurrent Dead by Daylight abschneidet.

Infos zu Friday the 13th: The Game