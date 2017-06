Friday the 13th: The Game - Blutiger Trailer direkt von der PAX East 2017

Die Mannen von Gun Media meldeten sich heute Morgen direkt von der PAX East 2017 und präsentieren uns im Video den aktuellsten Trailer zu Friday the 13th: The Game. Was allerdings zunächst harmonisch anfängt und uns lediglich neue Schauplätze innerhalb des Horrorgames präsentiert, schlägt ganz schnell um und wird gewohnt blutig und brutal:

Mit entsprechender musikalischer Untermalung namens 'Killer' von Crazy Lixx sorgt Serienmörder Jason Voorhees für Furore, indem er den Betreuern von Camp Crystal Lake reihum das Leben auslöscht. Einige der Todesarten konnten wir im Vorfeld schon bestaunen, andere sind neu. Im Clip geht es allerdings nur Jason an den Kragen, obwohl auch er verwundbar ist und durch Teamarbeit und eine gehörige Portion Glück niedergestreckt werden kann.

Friday the 13th: The Game soll noch im Frühjahr diesen Jahres als Multiplayer erscheinen. Eine Singleplayer-Kampagne möchte Gun Media dann im Sommer 2017 nachliefern.

