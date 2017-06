Forza Motorsport 7 - Ankündigungstrailer samt Gameplay veröffentlicht

Im Rahmen ihrer Pressekonferenz stellte Microsoft die neue Xbox One X vor. Neben der Konsole wurde auch Forza Motorsport 7 vorgestellt.

Passend zur Ankündigung wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der erste Gameplay-Szenen aus dem Spiel zeigt. Das Spiel läuft auf der Xbox One X nativ auf einer Auflösung von 4K und 60 FPS.

Forza Motorsport 7 erscheint am 3. Oktober für Xbox One und Xbox One X.

