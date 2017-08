Fire Emblem Warriors - Release ist am 20. Oktober, Limited Edition angekündigt

Mit der gamescom kommt auch die übliche Flut an Infos. Unter anderem ließ Nintendo den Releasetermin für Fire Emblem Warriors verlauten, am 20. Oktober wird das Hack'n'Slash für Nintendo Switch und New Nintendo 3DS erscheinen. Begleitet wurde die Ankündigung von einem neuen Trailer, in dem Camilla, Hinoka und Takumi als spielbare Helden bestätigt wurden. Das Roster besteht aus Charakteren aus dem ersten Fire Emblem sowie den beiden 3DS-Ablegern Fire Emblem Awakening und Fire Emblem Fates, mit Schwerpunkt auf den beiden letztgenannten Titeln. Außerdem wird eine Limited Edition von Fire Emblem Fates für Nintendo Switch erscheinen, die neben dem Hauptspiel den Soundtrack auf drei CDs sowie Charakter-Karten der Helden beinhaltet.

Infos zu Fire Emblem Warriors

