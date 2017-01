Fire Emblem Warriors - Eigene Direct-Präsentation für den 18. Januar geplant

Zu den ersten Spielen, die für Nintendo Switch enthüllt wurden, zählt auch Fire Emblem Warriors. Dabei handelt es sich um ein Hack'n'Slash, in dem ihr euch mit Charakteren aus dem Fire Emblem-Universum durch Horden von Gegnern schnetzelt. Wie schon beim vorherigen Crossover dieser Art, Hyrule Warriors für Wii U und 3DS, handelt es sich bei dem Spiel um eine Koproduktion zwischen Omega Force und Team Ninja. Erscheinen wird das Spiel im 3. Quartal 2017 exklusiv für Nintendo Switch.

Bisher ist außer einem kurzen Teaser nicht viel zu Fire Emblem Warriors zu sehen gewesen. Das wird sich in Kürze ändern, denn am 18. Januar wird man eine Nintendo Direct zu dem Hack'n'Slash geben, in der man mit hoher Wahrscheinlichkeit Infos zu Charakteren und Gameplay-Elementen preisgeben wird. Die Direct-Präsentation wurde heute von Nintendo Treehouse in einem Livestream angekündigt, in dem man mehrere Stunden lang Gameplay von Switch-Spielen ausstrahlte und mit Entwicklern plauderte.

Infos zu Fire Emblem Warriors