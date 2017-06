Fire Emblem Heroes - Rite of Shadows-Trailer zum neuen Kapitel veröffentlicht

Bereits vor einigen Wochen wurde für iOS und Android der kostelose Rollenspieltitel: Fire Emblem Heroes von Nintendo veröffentlicht.

Der Publisher gab bekannt, dass das Game heute mit einigen neuen Inhalten bestückt wurde. Dazu zählen unter Anderem neue Charaktere, die etwas frischen Wind in das Spiel bringen sollen. Ihr könnt euch auf Celica, Boey, Mae und Cenny aus dem aktuellen Nintendo 3DS-Spiel: Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia freuen.

Außerdem könnt ihr in ein brandneues Kapitel mit dem Namen "Rite of the Shadows" eintauchen und neue Kämpfe erleben. Hier könnt ihr kostenlos einige Orbs ergattern. Im unten stehenden Trailer könnt ihr euch schon einmal auf die kostenlose Erweiterung einstimmen.

Infos zu Fire Emblem Heroes

