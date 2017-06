Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia - Intro-Video im Anime-Stil veröffentlicht

Es dauert noch knapp einen Monat bis Fire-Emblem-Fans in Europa Nachschub erhalten, aber der neueste Teil, Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia, ist in Japan bereits seit heute erhältlich. Passend dazu hat Nintendo nun das aufwändig animierte Intro-Video im Anime-Stil veröffentlicht, welches untermalt mit einem orchestralen Soundtrack, wohl dem einen oder anderen die Wartezeit noch etwas versüßen sollte.

Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia ist ein Remake von Fire Emblem Gaiden, dem zweiten Teil der langlebigen Reihe. Die 3DS-Neuaflage zum 25. Geburtstag des Klassikers, ist technisch komplett überarbeitet worden und bietet 3D-Grafik sowie eine vollständige, englische Synchro.

Hierzulande erscheint das Spiel am 19. Mai und wird neben einer normalen Ausgabe auch in einer Limited Edition inklusive amiibo ausgeliefert.

Infos zu Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

Siehe auch: 3ds