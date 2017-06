Final Fantasy XV - Auf wen schießt Prompto hier?

Nachdem gestern bereits die Erweiterung für Gladiolus aus Final Fantasy XV erschien, kündigt ein kurzer Trailer bereits den folgenden Charakter an, auf den wir uns mit einem DLC freuen dürfen: Prompto.

Der vertrottelte Schütze mit dem honigblonden Haar und der guten Laune gehört ebenfalls zu der Garde von Noctis und beschützt seinen König bis aufs Blut. In dem kürzlich erschienenen Video, sehen wir Prompto in einer eisigen Umgebung auf einen am Boden liegenden Körper zuzugehen. Er richtet die Waffe auf ihn und drückt unter Tränen ab.

Wer kann das bloß sein? Laut Video werden wir das im Juni 2017 erfahren.

Infos zu Final Fantasy XV

