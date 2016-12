Zu Final Fantasy XV gibt es bereits eine Vielzahl an Informationen und Bildmaterial. Zur Zeit findet die Tokyo Game Show in Japan statt und diesbezüglich gibt es einen brandneuen Trailer, der einen weiteren Einblick in die Story des kommenden Rollenspiels verspricht.

Final Fantasy XV wird am 29. November für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht, nachdem der Release vom 30. September nach hinten verschoben wurde.

Infos zu Final Fantasy XV

