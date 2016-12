Square Enix hat auf der Paris Games Week ein neues Gameplay-Video gezeigt. In den ersten dreißig Minuten könnt ihr eine Bühnenshow sehen, bevor dann Spielszenen gezeigt werden. Final Fantasy XV hat mittlerweile Goldstatus erreicht und wird am 15. November für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Infos zu Final Fantasy XV

Final Fantasy XV - Hajime Tabata im Gespräch! Auf der gamescom 2016 hatten wir die Möglichkeit eine echte Entwicklerlegende zu sprechen. Im Interview mit Hajime Tabata sprachen wir über Final Fantasy XV und bekamen ...