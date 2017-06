FIFA 18 - Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Bald ist es endlich so weit und FIFA 18 darf erneut über unsere heimischen Bildschirme flimmern. Um die Vorfreude der Fans der Fußballsimulations-Reihe noch weiter anzuheizen, veröffentlichte Electronic Arts auf der heutigen E3 2017 einen neuen Gameplay-Trailer zum Game.

Im Mittelpunkt steht dabei natürlich Christiano Ronaldo, denn dieser wird in diesem Jahr das Cover zieren. FIFA 18 erscheint am 29. September 2017 für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 und Nintendo Switch.

