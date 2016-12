"After all this time?" "Always", mögen FIFA-Fans auf das Unverständnis bezüglich des Hypes um das Fußballspiel antworten und so konnte EA auch mit dem diesjährigen Ableger der Reihe namens FIFA 17 ordentliche Erfolge einfahren. Frischen Wind bringt hierbei der Story Mode rund um Alex Hunter mit sich, der dann doch ein wenig mehr verspricht als die x-te Dribbling-Partie in etwas anderem Setting.

Zum Abschluss des Jahres präsentiert uns EA Sports nun gemeinsam mit Sport-Journalist Ray Hudson die Goals of the Year, also die besten Tore des Jahres. Wer aus der Community besonders spektakuläre Treffer erzielen und auf VIdeo festhalten konnte und wie sehr sich der Kommentator für die virtuelle Akrobatik begeistert, seht ihr im Video.

