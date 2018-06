Fear the Wolves - E3-Trailer gibt erste Einblicke in den Shooter

Kurz vor der E3 2018 hat Entwickler Vostok Games einen ersten Trailer zu dem Battle-Royale-Shooter Fear the Wolves veröffentlicht. Darin schlüpfen wir in die Rolle eines Überlebenden, der in der radioaktiv verseuchten Zone gegen andere Spieler sowie Mutanten und Anomalien kämpft und am Ende einen Helikopter erreichen muss. Anders als PUBG, Fortnite: Battle Royale und Co. möchten die Macher dem Titel ihren eigenen Stempel aufdrücken und durch neue Gefahren mehr Spannung erzeugen.

Fear the Wolves Erste Screenshots zum Battle-Royale-Shooter veröffentlicht

Wie genau das Gameplay ausfallen wird, ist bislang zwar noch unklar. Möglicherweise werden aber verschiedene Survival-Aspekte wie Durst, Hunger, Ausdauer oder unterschiedliche Temperaturen zu beachten sein. Außerdem sollen verschiedene Wetterbedingungen wie Nebel für weitere Spannung sorgen.

