Versprochen ist versprochen und hier ist er: der erste Trailer zu Fast and Furious 8. Darin bekommen wir unter anderem zu verstehen, dass uns im achten Ableger der Reihe nicht nur Action sondern ein wahres Drama erwartet. Wie uns bereits diverse Bilder im Vorfeld vermittelten, zieht es die F&F-Truppe fast über den gesamten Globus – unter anderem dabei sind New York, Kuba und der antarktische Barentsee, die bereits in diesem Trailer beeindruckend in Szene gesetzt werden – wir wünschen viel Spaß.

Infos zu Fast & Furious 8