Far Cry 5 - Der Widerstand im Trailer

Niemand kommt, um dich zu retten: Ubisoft hat einen neuen Trailer zu Far Cry 5 veröffentlicht. Darin wird auf den Widerstand eingegangen, der versucht, Hope County zurückzuerobern.

Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

