Ubisoft hat im Rahmen der E3-Pressekonferenz einen ersten Gameplay-Trailer zu Far Cry 5 gezeigt. Unter anderem kann der Protagonist Mitglieder des Widerstands anheuern, um einen Vorteil durch ihre besonderen Fähigkeiten zu erhalten. Auch Tiere könnt ihr kommandieren, um euer Ziel zu erreichen.

Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

