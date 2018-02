Ubisoft hat einen offiziellen Story-Trailer zu Far Cry 5 veröffentlicht, in dem die Geschichte der von Joseph Seed gegründeten Weltuntergangs-Sekte angeteasert wird. Das Projekt am Eden's Gate muss vom Spieler gestoppt werden, bevor dessen Einfluss weiter steigt.

Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PS4, Xbox One und PC. Gestern wurde der offizielle Season Pass enthüllt:

