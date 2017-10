Far Cry 5 - Jede Mission ist im Koop-Modus spielbar - Trailer

Auf der Paris Games Week zeigten Ubisoft und Sony einen neuen Trailer zu Far Cry 5. Darin kündigten sie an, dass alle Missionen in dem Action-Adventure im Koop-Modus spielbar sind und Far Cry 5 damit mitunter als MMO gelten könnte. Aus dem Trailer geht hervor, dass die gesamte Story-Kampagne zusammen mit anderen Spielern und Freunden spielbar ist.

Weitere Details zum Koop-Online-Modus in Far Cry 5 wird es voraussichtlich in den nächsten Tagen und Wochen geben. Der Release-Termin von Far Cry 5 ist der 27. Februar 2018. Der Titel erscheint für die PlayStation 4, Xbox One und den PC.

Infos zu Far Cry 5

