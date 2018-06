Far Cry 5 - DLC Hours of Darkness versetzt euch in den Vietnam-Krieg

Ab sofort steht mit Hours of Darkness der erste DLC für Far Cry 5 bereit. Als Spieler werdet ihr darin in den Vietnam-Krieg versetzt und erlebt ein völlig neues Szenario. Am Rande einer Karte abgesetzt, müsst ihr euch bis zur Grenz durchschlagen. Dort wartet der rettende Helikopter. Auf dem Weg dorthin gilt es allerdings erst einmal Flugabwehrgeschütze auszuschalten und Truppenmitglieder vor den feindlichen Streitkräften zu retten.

Far Cry 5 Des Wahnsinns fette Beute

