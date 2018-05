Far Cry 3 - Far Cry 3 Classic Edition ab sofort erhältlich

Ab sofort steht die Far Cry 3 Classic Edition im Early Access für alle Inhaber des Far Cry 5 Season Pass auf PS4, Xbox One sowie PC zur Verfügung.

Die Far Cry 3 Classic Edition lässt Fans und Neulinge der Serie nach Rook Island zurückkehren, wo sie auf den berüchtigten Schurken Vaas treffen. Sie entdecken als Jason Brody die tropische Insel und versuchen ihre gefangenen Freunde zu finden und zu retten.

Die Far Cry 3 Classic Edition wird ab dem 26. Juni zudem auch separat für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich sein.

