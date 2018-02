The Evil Within 2 - Vollwertige Egoperspektive im kostenlosen Update veröffentlicht

Bisher konnten die Spieler von The Evil Within 2 nur in einer kleinen Passage in die Egoperspektive schlüpfen. Bereits zum Release vermuteten einige Stimmen, dass es eines Tages einen vollwertigen Modus geben könnte, der das Spielen aus der Egosicht ermöglicht.

Nun ist es endlich so weit, das Horrorspektakel kann nun vollständig in der Egoperspektive gespielt werden. Ein kostenloses Update für die PlayStation 4, Xbox One und den PC ermöglicht dieses neuartige Spielerlebnis. Im Menü könnt ihr nach dem Download ganz einfach zwischen den Modi hin und her wechseln.

Der Producer bei Tango Gameworks, Shinsaku Ohara, hat diesbezüglich ein paar Worte verloren:

"Viele Spieler mögen es, Horrorspiele in der Egoperspektive zu spielen. Deshalb ist es eine echt tolle Gelegenheit, das Spiel durch Sebastians Augen zu erleben. [...] Ich finde, wenn man Union in der Egoperspektive erforscht, fühlt sich alles noch viel größer an als aus der Perspektive der dritten Person."

Oberhalb der Zeilen haben wir den zugehörigen Trailer eingebunden, damit ihr einen ersten Eindruck erhaltet. Unserer Meinung nach dürfte sich der neue Modus zu einem erneuten Run geradezu anbieten, falls ihr das Spiel bereits beendet habt. Und wenn ihr noch nicht in den Genuss gekommen seid, haben wir nachfolgend den Link zum Spiel eingebunden.

