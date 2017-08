The Evil Within 2 - Story-Trailer stimmt auf das Kommende ein

Groß war die Freude, als The Evil Within 2 während der E3 2017 offiziell angekündigt wurde. Kurz darauf veröffentlichten Tango Gameworks und Bethesda Softworks einen ausführlichen Story-Trailer, der auf die Geschichte des ersten Teils und die Zeit danach genauso eingeht, wie auch auf das, was uns in der Fortsetzung erwartet.

Um dem Albtraum, der Sebastian seit den schrecklichen Erlebnissen von The Evil Within nie losgelassen hat, zu entkommen, muss er sich erneut auf das STEM einlassen. Ob er endlich die Erlösung findet, nach der er sich so sehr sehnt?

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Infos zu The Evil Within 2