The Evil Within 2 - Der rechtschaffende Priester im neuen Gameplay-Trailer

Der Release von The Evil Within 2 rückt immer näher. Bereits am 13. Oktober 2017 dürfen sich die Spieler in das nächste Horror-Survial-Abenteuer begeben, an das Shinji Mikami mitwirkt, der seines Zeichens als Miterfinder der Resident Evil-Reihe bekannt ist.

Heute gibt es einen neuen Trailer, der euch das Fürchten lehren soll. Pater Theodore wird "rechtschaffenden" Zorn und Verbrennng über all diejenigen bringen, die sich ihm in den Weg stellen. Zur Seite stehen ihm die sogenannten Vorboten, also normale Menschen, die sogar über Waffen wie einen Flammenwerfer verfügen. Seiner Ansicht nach ist die Mobius, die den STEM kontrolliert, fehlgeleitet, weshalb er die Kontrolle übernehmen möchte.

Unser Protagonist Sebastian Castellanos wird es mit diesem manipulierenden Gegenspieler nicht einfach haben. Aber ihm bleibt keine andere Wahl, wenn er seine Tochter Lily finden und aus diesem Albtraum des STEM entkommen möchte.

Der Titel erscheint für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und PC.

Infos zu The Evil Within 2

