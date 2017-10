The Evil Within 2 - Gameplay-Video zeigt Begegnung mit dem Guardian

Ein wenig müssen sich Grusel-Fans noch gedulden, dann erscheint am 13. Oktober 2017 The Evil Within 2 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Nun haben Publisher Bethesda Softworks und Entwickler Tango Gameworks ein frisches Gameplay-Video veröffentlicht, das die erste Begegnung im Spiel mit dem Guardian zeigt.

Worum geht es in The Evil Within 2?

In The Evil Within 2 befindet sich Protagonist Sebastian Castellanos auf der Suche nach seiner Tochter Lily und muss sich dabei mit der mysteriösen Organisation, die sein altes Leben zerstört hat, zusammentun. Der Detektiv muss die surreale Welt von STEM betreten und gegen allerhand fiese Monster kämpfen, um seine Familie wieder zu vereinen.

Infos zu The Evil Within 2

The Evil Within 2 - Der rechtschaffende Priester im neuen Gameplay-Trailer Der Release von The Evil Within 2 rückt immer näher. Bereits am 13. Oktober 2017 dürfen sich die Spieler in das nächste Horror-Survial-Abenteuer begeben, an das Shinji Mikami mitwirkt, der ...