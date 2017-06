The Escapists - Trailer zur Fortsetzung veröffentlicht

Team 17 veröffentlichte nun einen Trailer zu The Escapists 2 und entführt uns in diesem abermals ins Center Perks-Gefängnis. Die Fortsetzung von The Escapists soll alle beliebten Elemente des ersten Teils beinhalten, allerdings auch mit neuem Grafikstil, mehr Flucht- und Kampfmöglichkeiten und Multiplayer-Modi überzeugen.

Wer sich die Zeit vertreiben will, bis genauere Infos zum Game bekannt sind, kann The Escapists ab morgen auch auf seinem iOS- oder Android-Gerät spielen:

Infos zu The Escapists