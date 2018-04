Escape from Tarkov - Die Inhalte des Mega-Updates 0.8

Entwickler Battlestate Games hat das Update 0.8 für die Closed Beta zu Escape from Tarkov veröffentlicht. Der Patch erweitert den Shooter um die neue Karte "Interchange", die sehr modern und etwas untypisch im Vergleich zu den sonstigen Locations in Tarkov ist. Neben offenen Straßen umfasst die Map zudem ein riesiges Shopping-Center mit verwinkelten Geschäften und Restaurants, wodurch Strategien auf engstem Raum gefordert sind. Anfangs werden sich auf Interchange keine KI-Gegner in die Raids der Spieler einmischen, was sich mit den kommenden Patches jedoch ändern wird. Zudem wird - wie bereits zuvor - mit der neuen Map auch ein neuer Händler eingefügt, der verschiedene Kleidungsstücke und Ausrüstung verkauft: Ragman.

Optimierung der Spielphysik und mehr

Zudem hat Battlestate Games angekündigt, dass das aktuelle Update neue Methoden zur Optimierung der Spielphysik und Verringerung der Latenz enthält. So wurde vor allem auf der neuen Karte das Rendering der Objekte in der Umgebung verbessert, wodurch die Performance erhöht werden konnte. Die Entwickler möchten dabei aber anmerken, dass die neuen Methoden experimentell sind und vereinzelt zu Problemen führen können. Alle Fehler, die durch die neuen Mechaniken auftreten, können Spieler wie gewohnt über das Bug-Reporting melden und werden umgehend behoben.

Neben diesen Verbesserungen führt das Update 0.8 ein Basic Training ein, das neuen Spielern beim Verstehen und Meistern der grundlegenden Spielmechaniken hilft.