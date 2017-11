Elex - Gute, schlechte und seltsame Stimmen

Mit ELEX veröffentlichten das deutsche Entwicklerstudio Piranha Bytes und der Publisher THQ Nordic ein Rollenspiel, das sich auf die klassischen Werte fokussiert und nicht nur aufgrund des gleichen Entwicklers stark an die Gothic-Reihe mit futuristischen Inhalten erinnert.

Jetzt veröffentlichte THQ Nordic ein Video, das allerlei Stimmen der Presse und Community zeigt. Das Filmchen läuft unter dem Titel: "Voices of ELEX - The good, the ugly and the weird" - mit anderen Worten: "Die guten, schlechten und seltsamen Stimmen zu ELEX". Das kurze Video ist durchaus witzig und einen Blick wert - beweist es doch erneut den Humor des Publishers THQ Nordic.

Infos zu Elex

