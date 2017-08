Elex - 12 Minuten Spielszenen stimmen auf das Game ein

Die Macher der Gothik-Reihe haben mit Elex ein Rollenspiel mit Action-Elementen geschaffen, das in einem postapokalyptischen Science-Fantasy-Universum angesiedelt ist. Das Game verspricht eine riesige Welt mit vielen Möglichkeiten, moralischen Entscheidungen, verschiedenen Kreaturen sowie Charakteren und eine menge Action.

Elex bietet eine große Auswahl an Waffen für den Spieler, die von Armbürsten bis hin zum Plasma-Gewehren reicht. Im Game wird Wissenschaft, Gewalt und Fantasie gut ausbalanciert, damit jeder Spieler seinen eignen Kampfstil finden und anwenden kann.

In diesem Video erwartet euch als Kleiner Vorgeschmack 12 Minuten Gameplay, das verschiedene Abschnitte des Spiels zeigt. Elex soll am 17. Oktober 2017 für PlayStation 4, Xbox One, sowie PC erscheinen.

Infos zu Elex

