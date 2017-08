Electronic Arts präsentiert ab 18:30 Uhr im Live-Stream auf der gamescom 2017 die neuesten Ankündigungen, News und Trailer zu Star Wars: Battlefront 2, Die Sims 4, Need for Speed Payback, FIFA 18 und vielen weiteren Titeln. In diesem Livestream verpasst ihr nichts - es ist die ungeschnittene Live-Übertragung von EA von der Messe.

