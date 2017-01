ELEAGUE - VoD zum Major-Finale zwischen VirtusPro & Astralis

Wer sich das Finale des ELEAGUE CS:GO Majors noch einmal ansehen möchte, kann das hier als Video on Demand auf Twitch kostenlos tun. In der Endrunde spielten Virtus Pro und Astralis gegeneinander um ein Preisgeld von 500.000 US-Dollar für den Gewinner.

Insgesamt drei Runden wurden gespielt. Es war ein spannendes Best of 3 auf den Maps Overpass, Nuke und Train. Wer am Ende gewonnen hat, könnt ihr hier nachlesen. In jedem Falle war es eines der größten Finals in der Geschichte der Counter-Strike: Global Offensive-Weltmeisterschaften!

Infos zu ELEAGUE

Siehe auch: Astralis