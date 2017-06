Auf seiner Pressekonferenz hat Bethesda einen neuen Trailer zu The Elder Scrolls V: Skyrim für die Nintendo Switch veröffentlicht. Darin wird unter anderem die amiibo-Funktionalität detailliert, die euch Ingame-Loot inklusive Link-Kostüm gibt.

Außerdem dürfen wir uns über Motion Controls freuen. Die Version soll im Herbst diesen Jahres erscheinen.

