Bislang ist noch unklar, wann das Rollenspiel The Elder Scrolls V: Skyrim für die Nintendo Switch erscheinen wird. Dafür gibt es nun ein aktuelles Video von der momentan stattfindenden Comic-Con in San Diego, in deren Rahmen die Switch-Version von Skyrim vorgestellt worden ist. Unter anderem seht ihr darin den Handheld-Modus sowie die Bewegungsteuerung in Aktion.

Infos zu The Elder Scrolls V: Skyrim

