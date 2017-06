The Elder Scrolls Online - Trailer zu Morrowind Online

Bethesda und ZeniMax haben die Rückkehr nach Morrowind in The Elder Scrolls Online präsentiert. In diesem Trailer gehen Fans und Entwickler auf die neuen Inhalte in TESO ein. Das Video zeigt auch Gameplay-Szenen aus dem MMO.

"Zur Feier des 15-jährigen Jubiläums von The Elder Scrolls III: Morrowind blicken wir voraus auf das nächste Kapitel in Vvardenfells Geschichte. In ESO: Morrowind könnt ihr Vvardenfell 700 Jahre vor den Ereignissen aus TES III erleben. Helft dem Halbgott Vivec dabei, sicherzustellen, dass das Morrowind, an das ihr euch erinnert, existieren wird. Seht in unserem neuesten Video, warum „Elder Scrolls“-Fans so aufgeregt sind, die Heimat der Dunkelelfen neu zu entdecken, und bereitet euch darauf vor, am 6. Juni mit The Elder Scrolls Online: Morrowind auf die Insel Vvardenfell zurückzukehren", heißt es in der offiziellen Videobeschreibung zu The Elder Scrolls Online Morrowind.

