The Elder Scrolls 6 - In welcher Region es wahrscheinlich spielen wird

Morrowind, Cyrodiil, Himmelsrand - so lauteten die Regionen der letzten drei Ableger der The Elder Scrolls-Reihe. Doch in welchem Abschnitt des Kontinents Tamriel wird das kommende The Elder Scrolls 6 spielen?

Im Trailer zu The Elder Scrolls 6 wird ein Gebiet überflogen, doch genauere Angaben zum Schauplatz werden nicht genannt. Spieler rätseln seitdem, wohin sich Entwickler Bethesda diesmal wagen wird.

Das Auschlussverfahren

Die Kollegen von Eurogamer haben den Trailer genauer analysiert und versucht herauszufinden, in welcher Region The Elder Scrolls 6 spielen könnte. Dabei wurde vor allem auf die Natur, das Meer, Küstenabschnitte und Berge geachtet.

Fest steht, dass die bereits verwendeten Regionen ausgeschlossen werden können. Black Marsh und Valenwood dürften ebenfalls dazugehören, weil im gesamten Trailer keine für das Gebiet weder die typischen Sumpfabschnitte noch dicht bewachsene Wälder zu sehen sind.

Hammerfell ist sehr wahrscheinlich

Elsweyr kann ebenfalls ausgeschlossen werden, da die Gebiete an den Küstenregionen aus einem Dschungel und Regenwald bestehen, die nicht zu sehen sind. Zudem stimmt der Aufbau des im Trailer zu sehenden Küstenabschnitts mit keinem Teil der offiziellen Karte überein. High Rock scheint zumindest dasselbe Klima zu bieten, das bislang zu sehen wird. Auch der Name stimmt mit den zahlreichen im Trailer abgebildeten Bergen überein.

Als wahrscheinlichste Wahl gilt Hammerfell, das aus zahlreichen unterschiedlichen Gebieten besteht, darunter Wüsten, Berge und mehrere Wälder. Zudem stimmen die Landzungen nahezu komplett mit einem Teil der Karte überein.

