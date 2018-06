E3 2018 - PlayStation Showcase - Teaser-Trailer

Die E3 2018 steht kurz bevor und Spieler auf der ganzen Welt blicken nach Los Angeles. Schließlich werden auch in diesem Jahr im Rahmen der Spielemesse zahlreiche spannende Neuankündigungen erwartet. Besonders gespannt wird auf die Pressekonferenz von Sony gewartet, die hierzulande am Dienstag, den 12. Juni 2018 um 3 Uhr unserer Zeit im Livestream verfolgt werden kann.

E3 2018 Leak mit allen Infos zu Sonys Pressekonferenz

Gefreut werden darf sich dabei unter anderem auf neue Eindrücke zu The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima sowie Death Stranding. Möglicherweie wird außerdem der Titel Devil May Cry 5 offiziell vorgestellt. Zombie-Fans warten hingegen auf neue Infos zu Resident Evil 2 Remake. Welche Spiele unter anderem während der Sony Pressekonferenz zu sehen sein werden, zeigt ein Teaser-Trailer.

Alle Infos zu der diesjährigen E3 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite: playnation.de/e3