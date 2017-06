E3 2017 - LIVE - Vorschau - Diese Games wollen wir sehen

Talking Games als Live-Stream auf PlayNation TV: Zur E3 2017 zeigen wir unseren Samstags-Talk live. Die Sendung wurde aufgezeichnet.

Zur E3 2017 haben wir uns in der PlayNation TV-Redaktion zusammengesetzt und unsere Wünsche und Erwartungen in Worte gefasst. In der großen Talking Games E3-Vorschau schauen wir auf die wichtigste Spiele-Messe des Jahres - das könnt ihr von der E3 2017 in Los Angeles erwarten!

Alle Streams, Games, News und Videos der E3 2017!

Infos zu E3 2017